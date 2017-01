Premier IJsland presenteert nieuwe regering

Premier Bjarni Benediktsson heeft woensdag de nieuwe IJslandse regering gepresenteerd.

De leider van de Onafhankelijkheidspartij slaagde er na drie maanden eindelijk in een centrumrechtse coalitie te vormen met de Hervormingspartij en de partij Stralende Toekomst. De Piratenpartij, die bij de verkiezingen forse winst boekte, kreeg geen regeringsverantwoordelijkheid.Het kabinet heeft in het parlement een kleine meerderheid met 32 van de 63 zetels. Zijn eerste taken zijn het organiseren van een referendum voor toetreding tot de Europese Unie en de hervorming van het monetaire beleid om de IJslandse kroon te stabiliseren.