Portugese brandweer heeft 70 procent bosbrand onder controle

De Portugese brandweer heeft inmiddels 70 procent van de brandhaarden in de regio Pedrógão Grande onder controle. Ongunstige weersomstandigheden blijven het blussen voorlopig echter bemoeilijken. De brandweer heeft bij het blussen vooral last van harde wind en hoge temperaturen. In de Portugese regio waar de branden woeden, zijn voor dinsdag temperaturen tot 38 graden voorspeld. Ook wordt tot en met het weekend geen neerslag verwacht in het gebied. Districtscommandant Elísio Oliveira omschreef de situatie dinsdag als ‘complex’, en uitte grote bezorgdheid over de haarden die nog steeds branden, zo meldt de BBC. In de regio Pedrógão Grande, dat zo’n 200 kilometer ten noorden van Lissabon ligt, zijn nog steeds honderden brandweerlieden bezig met het bestrijden van het vuur. De bosbrand werd veroorzaakt door blikseminslag in een boom. Het aantal doden door de bosbrand in Portugal is inmiddels opgelopen tot 64. Het laatste slachtoffer is een 40-jarige brandweerman, die in het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden. Onder de doden zijn veel inzittenden van auto’s die op een regionale weg werden overvallen door het vuur. Omdat diverse dorpen nog niet zijn bereikt, vreest de brandweer dat het dodental nog verder zal oplopen. Het is de dodelijkste bosbrand in Portugal tot nu toe. Sinds zondag geldt er in het land een periode van drie dagen van nationale rouw.