Poolse oppositie staakt bezetting parlement Warschau

De Poolse oppositie heeft na ruim drie weken haar bezetting van het parlement in Warschau opgegeven. Sinds halverwege december blokkeerden parlementariërs het gebouw uit protest tegen de regeerstijl van de conservatieve partij PiS, die onder meer de persvrijheid dreigde in te perken en volgens parlementariërs van middenpartij PO minachting voor de democratie heeft getoond.

Het omstreden plan om de parlementaire pers nog maar mondjesmaat toegang te geven tot het parlement ging van de baan. Daarmee is voor de PO een belangrijk doel bereikt. De partij liet donderdag weten dat ”het protest wordt opgeschort”. Diepe meningsverschillen blijven echter. Zo wil de oppositie dat er opnieuw wordt gestemd over de begroting, maar daar ziet de regeringspartij niets in. Pas over twee weken komt het Poolse parlement voor het eerst weer bijeen.