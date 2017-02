Politiesporttest ondergaat aanpassing

De sporttest voor politieambtenaren wordt aangepast, zegt woordvoerder van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Revelino Eijk. Het belang van de sporttest draagt onevenredig toe aan het bevorderingsbeleid binnen de politiedienst. Het bondsbestuur bestempelt het bovenal als een onrechtmatige bevorderingseis. Dit is duidelijk kenbaar gemaakt aan Justitieminister van Dijk-Silos, de korpschef en het managementteam van het KPS.

Kort samengevat komt het erop neer dat het de minister is die de bevoegdheid heeft voorschriften te stellen, zegt de SPB-woordvoerder, voor het bevorderen van politieambtenaren. En dat door middel van een Staatsbesluit. De sporttest is in 2013 ingevoerd middels een dienstvoorschrift legt Eijk uit.

Voormalig korpschef Humphrey Tjin Liep Sjie, nu directeur van Justitie, heeft beaamd dat de zaak er zo toe aan is gegaan. Hij zat ook aan tijdens het overleg van donderdag. Bondswoordvoerder Eijk zegt dat de Justitiebewindsvrouw een gedegen onderzoek gaat laten instellen naar hoe zaken zo een tegenstrijdige wending hebben kunnen nemen.

Er zal nog verder worden gesleuteld aan de sporttest zegt SPB-woordvoerder Revelino Eijk. Daarnaast blijft het bestuur van de Surinaamse Politie Bond voornemens, door middel van dialoog, andere brandende zaken binnen het politieapparaat aan te kaarten, bij de korpsleiding en de minister van Justitie.