Politierekruten houden exercitie in binnenstad

In het kader van de afronding van de Basis Politie Opleiding 2016 gaan de politierekruten vandaag een rondmars houden. Dit gebeurde vanmorgen in de binnenstad van 08.30 u tot 10.00 u. De mars start bij Bureau Keizerstraat en eindigt er ook. De straten die zijn inbegrepen bij de route zijn: de Noorderkerkstraat, de Henck Arronstraat, Combéweg, de Rooseveltkade, Kleine Waterstraat, dan lopen ze voorbij het Kabinet van de President en De Nationale Assemblee (DNA). De politierekruten lopen verder langs de Waterkant in de Saramaccastraat en vervolgen de route op de Dr. Sophie Redmonstraat, Zwartenhovenbrugstraat, weer de Henck Arronstraat in, dan de Noorderkerkstraat om het eindpunt te bereiken.

Daarnaast wordt later op de dag het verkeer in de omgeving van de Politie Academie omgeleid. Dat in verband met een activiteit van de Surinaamse Politie Bond. De wegomlegging zal duren van 16:00u in de middag tot en met 01:00u in de ochtend. Het verkeer over de volgende wegen zal worden omgeleid: de Tibitistraat vanaf de Marowijnestraat tot de Commewijnestraat, de Commewijnestraat vanaf de Tapanahonystraat tot en met de Tempatistraat. Aan verkeersdeelnemers wordt gevraagd om rekening te houden met beide activiteiten en de aanwijzingen van de Verkeerspolitie op te volgen.