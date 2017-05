Politieke boodschap is duidelijk zegt vakbondsleider Berrenstein: Beleidsombuiging is vereist

De boodschap die vanuit de politiek is afgegeven naar de regering is duidelijk zegt vakbondsleider Robby Berrenstein, en dat is dat een beleidsombuiging het vereiste blijft.

Is het niet mogelijk moet de regering onder leiding van president Desi Bouterse dan maar aftreden. De voorman van C-47 zegt dat de samenwerkende vakbeweging het protest niet gaat laten afzwakken. Echter moet het gestructureerd plaatsvinden.

Er wordt in de samenleving en vanuit diverse hoeken kritiek geleverd op deze wijze van actievoeren. Waarom kan het er in Venezuela en laatst nog in Frans-Guyana anders aan toe gaan menen critici. Straatprotesten zijn de orde van de dag. Berrenstein zegt dat burgers in die landen veel langer gebukt gaan onder de gevolgen van de financieel-economische miscalculaties van hun beleidsmakers.

C-47 voorzitter Robby Berrenstein. Hij zegt dat het protest vanuit de samenwerkende vakbeweging gewoon doorgaat. In welke vorm het volksprotest wordt voortgezet en over de datum gaat deze week nog door partijen over worden gebrainstormd.