Politiechef aangeklaagd 28 jaar na drama Hillsborough

Het Britse Openbaar Ministerie heeft de politiecommandant die dienst had bij de stadionramp in Sheffield in 1989 aangeklaagd wegens doodslag als gevolg van nalatigheid.

Bij de bekerwedstrijd tussen de teams van Liverpool en Nottingham Forest in het stadion Hillsborough kwamen ruim 28 jaar geleden 96 supporters van Liverpool in het gedrang om het leven. Een voormalige politiechef moet zich verantwoorden wegens het vertellen van leugens in de nasleep van de ramp. Ook drie anderen komen in deze zaak voor de rechter. De ramp voltrok zich toen 2000 Liverpoolfans een plaats wilden bemachtigen op de staantribune achter het doel, terwijl er nauwelijks plaats meer was. Kort na de ramp werd het nieuws verspreid dat supporters van Liverpool zonder kaartje het stadion waren binnengedrongen. Pas vorig jaar werden ze van alle schuld vrijgepleit in een officieel rapport. De politie bleek onjuist te hebben gehandeld door de fans in het vak toe te laten.