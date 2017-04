De schutting van De Nationale Assemblee (DNA) moest het afgelopen vrijdag ontgelden. De 24-jarige autobestuurder Gerard J. reed er toen op in. Gerard had dronken achter het stuur plaatsgenomen. Hij verklaarde echter dat hij ter hoogte van het parlementsgebouw plotseling moest uitwijken voor een ander voertuig en bij zijn uitwijkmanoeuvre de controle over het stuur verloor waardoor hij tegen de muur aankwam.