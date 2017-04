Politie voert controle op

358 aanhoudingen van 21 februari tot en met 21 maart

Het Korps Politie Suriname heeft van 21 februari tot en met 21 maart meer dan 350 aanhoudingen verricht. Het betreft verdachten van berovingen, inbraken en diefstallen. De korpsleiding erkent dat de samenleving een grote hand heeft gespeeld in het achterhalen van de criminelen.

Burgers tonen zich in toenemende mate bereid de politie informatie te verschaffen over criminele activiteiten. Dit helpt het KPS in haar streven de criminaliteit in het land verder de kop in te drukken. De politie heeft in dit kader enkele tips voor de gemeenschap: laat geen waardevolle spullen achter in voertuigen, verricht financiële transacties zoveel als mogelijk met de pinpas en maak een buurtgroep-app aan, zodat ongeregeldheden sneller gemeld kunnen worden.