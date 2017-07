Politie: Venus Williams zat niet fout bij fataal ongeluk

Tennisster Venus Williams ging volgens de politie toch niet in de fout bij het fatale ongeluk waarbij zij in juni betrokken was. Een nieuw opgedoken video laat zien dat zij ‘rechtmatig handelde” toen zij een kruising opreed, zei de politie in Florida. De tennisster kwam op 9 juni met haar SUV in botsing met een kleinere auto, vlak bij haar huis in Palm Beach Gardens in Florida. De 78-jarige bijrijder van die auto overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn vrouw overleefde het ongeval. De nabestaanden hebben de tennisster aangeklaagd. Volgens een eerste politierapport verleende Williams ten onrechte geen voorrang op de kruising, maar een uitgebreider onderzoek lijkt nu anders uit te wijzen. De politie heeft de schuld nog niet definitief vastgesteld. Williams, voormalig nummer één van de wereld, bereikte vrijdag de vierde ronde op Wimbledon. Tijdens een persconferentie op het tennistoernooi werd ze gevraagd naar het ongeluk, waarna ze in tranen uitbarstte.