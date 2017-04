‘Politie Tsjetsjenië arresteert meer dan honderd homoseksuele mannen’

De onafhankelijke Russische kwaliteitskrant Novaya Gazeta vermeldde gisteren bewijzen te hebben dat de politie in de zuidelijke Russische republiek Tsjetsjenië meer dan honderd mannen heeft gearresteerd op verdenking van homoseksualiteit. Ten minste drie van hen zouden zijn gedood. Novaya Gazeta schrijft dat de “preventieve razzia” is bevestigd door bronnen binnen de Tsjetsjeense regering en politie, maar gaf geen nadere details, schrijft The Guardian. Een woordvoerder van de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov ontkende de berichtgeving in de krant door te beweren dat de overwegend islamitische regio geen homoseksuele inwoners heeft. De door het Kremlin gesteunde president Kadyrov wordt beschuldigd van uitgebreide mensenrechtenschendingen.