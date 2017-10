Politie tast nog in duister over plannen ‘Chinese’ bende

Onderzoek in zaak rovende arrestanten loopt nog

Het is voor de politie nog niet duidelijk wat de plannen waren van de zogenoemde Chinese bende die vorige week is aangehouden. Dit zegt Cherida Dragman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Op een terrein aan de Johannes Mungrastraat werden de vijf zwaar bewapende mannen gearresteerd. De afdeling Kapitale Delicten is nog steeds bezig met het onderzoek, zegt Dragman.

In de zaak waarbij arrestanten kans zagen hun cel te verlaten en roofovervallen plegen, is het onderzoek ook nog steeds gaande. De forensische dienst heeft inmiddels een reconstructie gepleegd in de zaak, waar ook de afdeling OPZ bij betrokken is, zegt Dragman.

Cherida Dragman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. In deze zaak zijn drie arrestanten in hun cel aangehouden.