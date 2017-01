Politie reageert op kritiek bericht over overleden vrouw

Het Korps Politie Suriname heeft op maandag 2 januari een bericht gepubliceerd met als kop ‘Vrouw laat leven tijdens Pagara estafette’. In het bericht is de zinsnede opgenomen: ‘De vrouw die volgens verklaring van haar man aan astma leed, voelde zich op een bepaald moment onwel en raakte bewusteloos’.

Echter heeft deze zinsnede gezorgd voor reacties vanuit de gemeenschap waarmee de nabestaanden moeite hebben. De politie heeft nimmer in het bericht aangehaald dat de doodsoorzaak een astma-aanval is. Bij een ongeval waarbij een persoon is komen te overlijden, wordt de doodsoorzaak alleen door een patholoog vastgesteld. De politie vraagt aan de gemeenschap rekening te houden met wat er geschreven staat. Ook doet de politie een beroep op de gemeenschap om spreektaal niet te verwarren met het geschrevene en goed te lezen alvorens een reactie te plaatsen onder een bericht.