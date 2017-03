Politie onderschept container smokkelsigaretten

De politie heeft dinsdag een grote hoeveelheid smokkelsigaretten in beslaggenomen. Om hoeveel sigaretten het exact gaat, kan de politie nog niet melden. Wel dat er meer dan duizend dozen zijn geconfisqueerd. De smokkelwaar is ontdekt tijdens een roadblock van de politie van Houttuin, toen de truck die de container, met daarin de contrabande vervoerde, staande werd gehouden. De 28-jarige bestuurder Rohit J. is aangehouden en in verzekering gesteld. De afdeling Fraude van de politie onderzoekt de zaak verder.