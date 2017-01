Het gebrek aan materiaal binnen het Korps Politie Suriname is voor de politie in Nickerie geen beperking geweest om toch goede resultaten neer te zetten.

De politie heeft ondanks minder aangiften in 2016 meer dossiers kunnen klaarmaken voor verdere afhandeling, ook is het aantal aanhoudingen in vergelijking met 2015 toegenomen. Ook in het verkeer is er een daling van 12 naar 4 verkeersdoden te merken.