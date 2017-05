Politie linkt zelfmoordaanslagen Jakarta aan IS

De politie in Indonesië zegt dat er een link is tussen de bomaanslag in Jakarta en Islamitische Staat (IS). Dat bleek tijdens een persconferentie donderdag.

Wat de link precies is, onderzoekt de politie nog. Woensdagavond kwamen drie politieagenten om het leven toen twee aanslagplegers kort na elkaar een bom af lieten gaan bij een busstation in de Indonesische hoofdstad. Zes andere agenten en zes burgers raakten gewond. De aanslag was de dodelijkste sinds januari vorig jaar, toen acht mensen om het leven kwamen bij zelfmoordaanslagen in Jakarta. President Joko Widodo heeft de bevolking opgeroepen om kalm te blijven omdat de Ramadan voor de deur staat.