Politie Latour bevordert personeel

Acht agenten verbonden aan politiepost Latour zijn gisteren bevorderd in een naast hogere rang. Ook op andere politiebureaus in de verschillende ressorten vonden bevorderingen plaats. De ressortcommandant van Latour, Inspecteur 1e klasse Sjaamanand Debitewarie, gaf de bevorderden mee dat hiermee niet alleen de ‘lusten maar ook de lasten’ zijn toegenomen. Hij benadrukte met zijn woorden de extra verantwoordelijkheden die nu op hun schouders rusten. Eén ervan is professionaliteit die vertoond gaat moeten worden.