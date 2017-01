Politie houdt kort na beroving crimineel aan dankzij alerte burger

De politie heeft in de vroege ochtend van dinsdag 10 januari de 32-jarige rover Bunyan P. aangehouden, kort nadat hij eerder met een kompaan een beroving heeft gepleegd.

De wetsdienaren kregen via de Centrale Meldkamer de melding van de beroving aan de Zwartenhovenbrugstraat en dat een oplettende autobestuurder hulp verleende aan het slachtoffer. De autobestuurder die het voorval heeft meegemaakt, schreef met zijn vinger in het stof op het voertuig van het slachtoffer het kentekennummer van het voertuig waarin de rovers zich verplaatsten op. Hij zei aan het slachtoffer de politie in te schakelen en achtervolgde de rovers in zijn voertuig.

De getuige bleef in contact met de Meldkamer om zodoende de route van de rovers te kunnen doorspelen. Op de hoek gevormd door de Hof- en de Prinsenstraat werden de rover door de politie klemgereden. Eén zag kans weg te komen.

Bunyan is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten. De buit was ten tijde van het opmaken van dit bericht nog niet teruggevonden.

Het onderzoek is overgedragen aan de recherche van de regio Paramaribo.