Politie gaat uit van 79 doden na brand in woontoren Londen

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van een grote brand in een woontoren in Londen is gestegen naar 79. Het gaat ook om mensen die nog vermist zijn, maar van wie vermoed wordt dat ze zijn overleden. Volgens de politiechef kan het dodental nog steeds verder oplopen. In Groot-Brittannië wordt maandag een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken. De Britse regering stelt een openbaar onderzoek in naar de torenbrand. Omdat brandalarmen niet werkten, werden de meeste bewoners door het vuur verrast. Bewoners van de flat maakten zich al jarenlang zorgen over de gebrekkige brandveiligheid. Waarschijnlijk kon het vuur zich zo snel in de torenflat verspreiden door brandbare gevelplaten aan het gebouw. De Londense burgemeester Sadiq Kahn erkent dat de “tragedie” inderdaad veroorzaakt wordt door jarenlange “verwaarlozing” door de politiek.