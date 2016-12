politie-doorzoekt-vluchtelingenverblijf-in-zoektocht-verdachte-berlijn

De politie in Duitsland heeft donderdagochtend een vluchtelingenverblijf in Emmerik doorzocht in de zoektocht naar de verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. De doorzoeking duurde ongeveer een uur en er waren zo’n honderd agenten bij betrokken, meldt Rheinische Post donderdag. Het is niet duidelijk of de inval iets heeft opgeleverd. Woensdag waren de agenten al ter plaatse, maar door een procedurele fout kon de doorzoeking toen nog niet plaatsvinden. Er bleek een fout in de aanvraag van het huiszoekingsbevel.

De politie is op zoek naar de Tunesische Anis A. die een tijd in het vluchtelingenverblijf in Emmerik verbleef, niet ver van de Nederlandse grens. A. wordt ervan verdacht de vrachtwagen maandagavond door de kerstmarkt in Berlijn te hebben gereden. Bij de aanslag kwamen twaalf mensen om het leven en raakten 48 anderen gewond. In de vrachtwagencabine zijn volgens Duitse media identiteitsdocumenten gevonden van A. Die heeft hij mogelijk verloren tijdens een worsteling met de Poolse vrachtwagenchauffeur. Volgens The New York Times was A. een bekende van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Amerikaanse functionarissen zeggen dat bekend was dat hij op internet onderzoek deed naar het maken van bommen. Hij had zeker een keer contact met Islamitische Staat via de chatapp Telegram. A. stond bovendien op een no-flylist van de Verenigde Staten. Ook de Duitse diensten zouden weten dat hij als gevaarlijk te boek stond.