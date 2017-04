Politie Barcelona pakt verdachten in verband met aanslagen Brussel

De politie in Barcelona heeft dinsdagmorgen acht verdachten opgepakt. Vier van hen worden in verband gebracht met de terroristische aanslagen in Brussel in maart 2016. Dat meldt de Spaanse krant El Pais. De operatie is nog steeds aan de gang. Volgens de Spaanse politie zijn de terreurverdachten mannen tussen 31 en 39 jaar van Marokkaanse afkomst. De vier hadden contacten met de daders van de aanslagen in Brussel. De politie doorzocht zo’n twaalf panden in Barcelona en in enkele voorsteden. De politie heeft acht maanden onderzoek gedaan.