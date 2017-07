Politie arresteert geweldplegers

De politie heeft in de afgelopen dagen twee geweldplegers aangehouden. Het gaat om de 42-jarige Ravinder S. alias ‘Braam’ en de 39-jarige Remy N. Ravinder heeft een familielid tijdens een woordenwisseling bedreigd met een vuistvuurwapen. Die deed aangifte en het gevolg is dat Ravinder alias ‘Braam’ momenteel in de cel zit.

Remy is aangehouden voor zware mishandeling. Dit geval is het resultaat van een oude vete tussen hem en een andere man. Ze kwamen elkaar niet zo lang terug tegen en begonnen te bekvechten. Het gepraat liep echter uit de hand en de mannen gingen elkaar te lijf. Remy stak zijn tegenstander. Die raakte gewond aan het hoofd en een arm.