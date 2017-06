Poetin zegt nauwelijks met Flynn te hebben gesproken

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat hij de ontslagen Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn nauwelijks heeft gesproken toen ze in 2015 samen aan een diner zaten in Moskou. ​De bijeenkomst had weinig om het lijf, zei Poetin zondag tegen de Amerikaanse nieuwszender NBC. ”Ik hield mijn toespraak. Toen bespraken we wat andere zaken. Ik stond op en vertrok. Achteraf kreeg ik te horen dat er een Amerikaanse heer was, die vroeger bij de veiligheidsdiensten zat”, zei Poetin. ”Dat was het. Ik sprak hem niet eens echt. Zo ver gaat mijn bekendheid met de heer Flynn.” Flynns banden met Moskou liggen in Washington onder een vergrootglas, na beschuldigingen dat Moskou mogelijk de Amerikaanse presidentsverkiezing heeft beïnvloed. Flynn heeft geweigerd om voor de Amerikaanse Senaat over zijn banden met Rusland uitleg te geven. Hij beroept zich daarbij op zijn grondwettelijke recht om geen voor hemzelf belastende verklaringen te hoeven afleggen. President Donald Trump ontsloeg Flynn in januari, omdat hij vicepresident Mike Pence over zijn contacten met de Russische ambassadeur in Washington had misleid.