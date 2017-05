Poetin staat open voor samenwerking met Macron

Vladimir Poetin heeft tegen de aankomende president van Frankrijk, Emmanuel Macron, gezegd dat Rusland openstaat voor samenwerking om “internationale stabiliteit en veiligheid” te garanderen. “Het is in deze omstandigheden belangrijk om onze verschillen te overbruggen”, aldus Poetin maandag. De president feliciteerde Macron met zijn overwinning van zondag. “De burgers van Frankrijk hebben tijdens deze moeilijke tijd voor Europa en de rest van de wereld hun vertrouwen in jou geuit.”

De felicitaties zijn opvallend omdat Rusland ervan wordt beschuldigd om de verkiezingenin in Frankrijk te hebben willen beïnvloeden. Marine Le Pen heeft zich meermaals openlijk uitgesproken als aanhanger van het beleid van Poetin en is in maart, vlak voor de verkiezingen, nog bij Poetin op bezoek gegaan. Macron klaagde tijdens zijn campagne bovendien dat hij werd zwartgemaakt door sommige Russische media.