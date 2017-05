Poetin bereid om inhoud gesprek Trump en Lavrov te delen

De Russische president Vladimir Poetin is bereid de inhoud van het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, te delen met Amerikaanse wetgevers. Dat laat Poetin woensdag in een verklaring over de ophef rondom het gesprek weten. Volgens Poetin heeft Trump tijdens dit gesprek namelijk geen geheimen prijsgegeven, zoals Amerikaanse media maandag beweerden. Volgens de Russische president wordt Trump tegengewerkt en kan hij niet normaal werken. Anti-Russische sentimenten in de VS beschadigen de relatie tussen beide landen, aldus Poetin. De Russische president deed zijn uitlatingen in Sotsji tijdens een persconferentie met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni. Hij grapte over Lavrov omdat die volgens hem had verzuimd ”niet bestaande geheimen” door te geven. ”Ik moet hem een reprimande geven omdat hij deze geheimen niet met ons heeft gedeeld. Niet met mij en niet met de Russische geheime dienst. Dat was erg slecht van hem.” Poetin klaagde verder over ”politieke schizofrenie” in de VS. ”Het is moeilijk in te schatten waarmee de mensen, die zulke onzin en rotzooi verzinnen, de volgende keer komen. Wat me verbaast, is dat ze de binnenlandse politieke situatie door elkaar schudden, gebruikmakend van anti-Russische teksten.”