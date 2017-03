Verhoging brandstofprijzen geen verrassing voor bushoudersorganisatie

De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) wil dat de aangepaste bustarieven per direct worden doorgevoerd. Dit zegt PLO-voorzitter John Mahadewsingh in reactie op de nieuwe brandstofprijzen. Bij Mahadewsingh is de verhoging in ieder geval niet als een verrassing aangekomen.