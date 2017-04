‘Phishing’ duikt weer op

Telesur constateert dat het fenomeen ‘phishing’ weer schijnt op te duiken. Ontvangers worden onder valse voorwendselen gevraagd persoonlijke informatie bijvoorbeeld bankgegevens, adressen, pincodes en dergelijke op te sturen. Telesur drukt e-mail gebruikers op het hart e-mails afkomstig van http://sr.net, billing@sr.net en billing@telesur.sr NIET te openen, maar direct te verwijderen. Het telecommunicatiebedrijf zegt dat deze berichten niet vanuit zijn server zijn verstuurd. De security wordt weliswaar aangescherpt. Telesur maant gebruikers aan ook hetzelfde te doen. Op e-mail gebruikers wordt een dringend beroep gedaan om waakzaam te zijn en in voorkomende gevallen of bij twijfel persoonlijk contact te maken met het bedrijf via zijn afdelingen of de Helpdesk. (Starnieuws)