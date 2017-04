Pertjajah Luhur start mobilisatie van achterban

Regering hoeft nog niet naar huis, maar crisisplan is noodzakelijk zegt partijvoorzitter Somohardjo

Pertjajah Luhur van Paul Somohardjo gaat haar achterban verspreid over het hele land mobiliseren. Zo wil de politieke partij de roep tot ombuiging van het regeringsbeleid ondersteunen. Somohardjo zegt dat de PL voorlopig twee grote zogenoemde eenheidsmanifestaties houdt. De eerste vindt vandaag plaats in het district Nickerie.

Diverse partijtoppers gaan de huidige situatie in het land minutieus uit de doeken voor de structuren en tegelijkertijd het traject uiteenzetten om Suriname uit haar crisis te halen.

De eenheidsmanifestatie van vandaag zal de buitenwacht aantonen dat de Pertjajah Luhur nog steeds sterk staat in Nickerie, verzekert haar voorzitter.

Het is de bedoeling dat ergens in de maand mei de PL en haar politieke partners gezamenlijk een politieke manifestatie houden. Dit om de regering aan te geven dat de onvrede in het land toeneemt en dat die daar rekening mee moet houden.

Somohardjo benadrukt dat het doel van de PL vooralsnog niet is om het kabinet Bouterse II naar huis te sturen.

