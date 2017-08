Personeelsbond bij RGD roert zich

Salaris juli nog niet uitbetaald

Het personeel bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft vandaag het werk neergelegd, omdat het nog altijd geen salaris over juli heeft ontvangen. Ook in mei en juni is het salaris later dan normaal uitbetaald. De consequenties voor het personeel zijn enorm, zegt Rinaldo Herkul, ondervoorzitter van de bond bij de RGD. De subsidie over 2016 is goedgekeurd, maar nog niet uitgekeerd. Waar blijft het dan vragen ze zich in gemoede af.

Van de vijftig landelijke poli ’s staat vast dat het grootste deel van de medewerkers geen diensten verlenen. Dit actieparool is gekoppeld aan een ultimatum dat vanmiddag verstrijkt, zegt Herkul.

Rinaldo Herkul, ondervoorzitter van de Bond Personeel RGD. Vrijwel alle poli ’s van deze dienst zijn vandaag gesloten. Het personeel is misnoegd over het feit dat het loon de laatste drie maanden laat is uitbetaald. Ze vraagt zich af hoe het dan zit met de uitkering van het vakantiegeld.