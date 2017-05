Personeel MMC stelt directie ultimatum uitbetaling koopkrachtversterking

Het personeel van het Mungra Medisch Centrum Nickerie heeft de directie per brief laten weten dat zij uiterlijk op 2 juni over de aan hen door de overheid toegezegde koopkracht- compensatie van 375 SDR wil. Dit besluit is vrijdag genomen op een alv van de bond van personeel bij het MMC.

Volgens voorzitter Bryan Tjon Kie Sem heeft de directeur de bond per schrijven laten weten dat de regering nog bezig is met deze kwestie. Er wordt berekend dat de verpleegkundigen en andere landsdienaren pas in juli over dit geld kunnen beschikken.

Tjon Kie Sem en zijn leden zien dit als een onmogelijke opgave waarvoor de Staat en het ziekenhuis zich hebben geplaatst. Het is dan juist de periode waarin ook de vakantiegelden worden uitbetaald. Vicepresident Ashwin Admin heeft bij zijn bezoek aan het MMC deze kwestie aangehaald. Adhin beloofde dat geld er hoe dan ook komt daar de regering alles in het werk gaat stellen het in orde te maken. Hij vroeg het personeel om wat geduld.

Vicepresident Ashwin Adhin, over de uitbetaling van de door de Staat toegezegde koopkrachtversterking aan verpleegkundigen en ambtenaren. De regering ziet dit pas in juli gebeuren.