Personeel British Airways dreigt met grote staking

Een deel van het cabinepersoneel bij British Airways legt met ingang van 1 juli voor twee weken het werk neer. Dat heeft vakbond Unite aangekondigd, nadat hernieuwde onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden op niets zijn uitgelopen. Het is al lang onrustig bij de luchtvaartmaatschappij. Eerder werd wel al een akkoord gesloten over onder meer loonsverhoging. Maar veel stewards en stewardessen zijn het niet eens met de beslissing om reisvoordelen te schrappen voor werknemers die eerder dit jaar aan vakbondsacties hebben meegedaan. De staking zal plaatsvinden in een voor BA drukke periode. Unite hoopt daarom ook dat het bedrijf alsnog over de brug zal komen. De maatschappij zegt passagiers in ieder geval gewoon op hun bestemming te zullen afleveren.