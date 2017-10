Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is nu ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit betekent dat er aan risicomanagement en financieel beheer wordt gedaan volgens een internationale standaard. Het was volgens directeur Dayasankar Mathoera geen makkelijke zaak. Gaandeweg het certificeringsproces bleek al gauw dat er nog veel ontbrak aan efficiëntie en er ook geen transparantie was in het management- en administratieproces:.