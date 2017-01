 PCS EN JUSTITIE BIJTEN ZICH GEZAMENLIJK IN ZWERVERSVRAAGSTUK

Het Openbaar Ministerie (OM) en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) slaan de handen in één om meer grip te krijgen op het zwerversprobleem. In de afgelopen maanden hebben procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en de PCS-leiding gesprekken gevoerd over een nauwere samenwerking. Binnenkort wordt deze samenwerking definitief.

Baidjnath Panday vindt deze samenwerking belangrijk voor de preventieve criminaliteitsbestrijding, waarop het OM zich de komende tijd wil gaan richten. Met name de trend van zwervers, die overgaan tot het plegen van strafbare feiten, wil hij hiermee de kop indrukken.

Mathoera zegt dat het PCS niet bevoegd is om patiënten op te halen, maar slechts behandelen. Toch komt het vaker voor dat patiënten, onder wie ook zwervers, een gevaar vormen voor de omgeving waarin zij vertoeven. De politie is in dergelijke gevallen echter de enige werkarm van de overheid, die bevoegd is om deze patiënten af te voeren.

De politie zal vervolgens de patiënt voor behandeling aan het PCS overdragen, dat tenslotte van het OM toestemming moet krijgen om de patiënt op te nemen. Mathoera onderstreept wel dat het zwerversprobleem ook met deze samenwerking nog niet volledig zal zijn aangepakt, omdat niet elke zwerver een psychisch probleem heeft. DWT