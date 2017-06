PCS-cliënten willen terug naar samenleving

Zes cliënten van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) hebben het afgelopen weekeinde de Liberman-training met succes afgerond. De Liberman-training is bedoeld om de zelfstandigheid van patiënten met psychotische klachten te vergroten. De training is verder bedoeld om de kans op een terugval of opname te verkleinen. Dayasankar Mathoera, algemeen directeur van het PCS, zegt in een persverklaring dat het niet de bedoeling is om mensen voor altijd in de instelling te houden. Er wordt geprobeerd cliënten die worden opgenomen terug te laten keren in de samenleving en op een zoveel als mogelijk zelfstandige manier. Het gaat om hen weliswaar langdurige zorg nodig hebben, maar een deel gaat reeds dagelijks naar huis en het werk. De Liberman- module ‘Terug naar de samenleving’ is geïntroduceerd in 2016. De cursus duurde vijf maanden. In het na-traject zal er over zes maanden een terugkomdag voor de cursisten gepland worden. Het voeren van gesprekken met de helpers en hulpverleners moet ook uitwijzen of de aangeleerde vaardigheden in de praktijk worden toegepast.