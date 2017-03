Patrick Kluivert klaagt Van Gogh-rover aan voor smaad

Voormalig topvoetballer Patrick Kluivert dient bij het Openbaar Ministerie een klacht in wegens smaad en wellicht laster tegen de inbreker die in 2002 twee Van Gogh-schilderijen stal. Dat zegt zijn raadsman Gerard Spong dinsdag in een reactie op de bewering van de Van Gogh-rover Octave Durham, alias Okkie. Die beweert in de speciale Brandpunt-documentaire, die dinsdagavond wordt uitgezonden, dat hij destijds ondergedoken heeft gezeten bij Kluivert in Barcelona. “Kluivert ontkent ten stelligste. We laten hier geen gras over groeien”, aldus Spong in een reactie. “Kluivert heeft deze man misschien wel eens in het voorbijgaan ontmoet, maar hem nooit of te nimmer ergens onderdak verleend. Hij is daar ook nooit in huis geweest. Het zijn uiterst smadelijke uitlatingen die niet zonder gevolgen kunnen blijven.” Spong verwacht de klacht nog deze week in te dienen.