PATER KROSS: ONRECHT KNAAGT AAN MORELE FUNDAMENTEN SAMENLEVING

Pater Esteban Kross heeft woensdagavond tijdens een gebedsdienst voor het 8 december strafproces, in een preek gezegd dat het in stand houden van onrecht, knaagt aan de morele fundamenten van de samenleving. De dienst is op voorstel van bisschop Karel Choennie gehouden om te bidden voor de samenleving, de rechters bij het strafproces, de daders, slachtoffers en nabestaanden.

De preek van Kross, ingeleid met een tekst uit het oude testament waarin de gelovige wordt opgeroepen het zout der aarde te zijn, concentreerde zich rond wat Kross noemt de drie fundamentele waarden van het geloof. Het gaat om Gerechtigheid, Eerlijkheid en Barmhartigheid. De samenleving zal volgens de geestelijke wijsheid nodig hebben om een balans te vinden tussen deze drie spirituele fundamenten. DWT