Partijgenoten halen uit naar Trump om beledigende tweet

Een beledigende opmerking die de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter heeft gemaakt richting een vrouwelijke televisiepresentator, heeft vandaag tot veel boze reacties geleid. Trump haalde naar Mika Brzezinski, die samen met Joe Scarborough de ochtendshow van zender MSNBC presenteert. Hij bekritiseerde haar uiterlijk. Scarborough was in het verleden bevriend met Trump. Maar sinds zijn inauguratie is de presentator van het programma Morning Joe zeer kritisch over het beleid en de koers die Trump vaart. De president haalde daarom al vaker uit naar Scarborough en zijn medepresentator en verloofde, Mika Brzezinski. Het bericht leidde tot veel woedende reacties van partijgenoten van Trump. Ook de prominente Republikeinse senator Lindsey Graham liet zijn onvrede duidelijk merken. “Mr President, uw tweet was een belediging voor uw ambt en staat voor alles wat er mis is met de Amerikaanse politiek”, tweette hij als reactie. Woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis begreep alle commotie niet. Ze zei: “De president heeft het recht terug te vechten als hij wordt aangevallen, zoals in de Morning Joe gebeurde”. “Dit is geen president die zich laat pesten door de liberale media, of de liberale elite, of Hollywood.”