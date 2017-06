Partij Macron op weg naar ruime meerderheid in Frans parlement

De partij van de Franse president Emmanuel Macron, La Republique En Marche! heeft gisteren met bijna een derde van de stemmen aanzienlijk meer stemmen behaald dan andere partijen tijdens de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. En Marche! en bondgenoot MoDem kwamen uit op 32,3 procent van de stemmen. Vooral de traditionele regeringspartijen kregen harde klappen. De Socialistische Partij van Macron’s voorganger François Hollande viel terug naar iets meer dan 7 procent. Het Front National van Marine Le Pen kreeg ruim 13 procent. Volgens de eerste prognoses heeft nog geen 50 procent van de Fransen gebruik gemaakt van het democratisch recht, een historisch dieptepunt. Over een week is er een tweede ronde in districten waar niemand de meerderheid van de stemmen heeft behaald. Alleen kandidaten die gisteren minstens 12,5 procent van de stemmen behalen mogen op 18 juni weer meedoen. Degene die dan de meeste stemmen krijgt, wint de verkiezingen.