Parlementsvoorzitter Indonesië spreekt corruptiebeschuldigingen tegen

De voorzitter van het parlement in Indonesië, Setya Novanto, spreekt tegen dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Novanto wordt genoemd als verdachte in een groot corruptieschandaal. Hij zou ruim 34 miljoen euro aan overheidsgeld achterover hebben gedrukt. Novanto zegt niet van plan te zijn om op te stappen. De Indonesische parlementsvoorzitter wordt door de anti-corruptiecommissie gezien als de spin in het web van een groep politici die 150 miljoen euro uit de staatskas heeft gestolen. Het gaat om geld dat bestemd was voor het invoeren van elektronische identiteitskaarten. De parlementsleden hebben het budget voor dat project verhoogd, zodat ze meer geld konden afromen. Het geld hebben ze onderling verdeeld. Tot nu toe zijn alle politici die door de anti-corruptiecommissie als verdachte zijn aangemerkt ook veroordeeld. Novanto is vaker in verband gebracht met corruptieschandalen. In 2015 werd hij afgezet als parlementsvoorzitter, omdat hij had geprobeerd miljarden af te troggelen van een mijnbouwbedrijf. Hij wist onder de beschuldigingen uit te komen en werd vorig jaar opnieuw gekozen als parlementsvoorzitter.