Parlementariër Asadang vraagt regering opheldering watervoorziening Brokopondo

Een mens leeft in “extreme armoede” als er niet voldoende garantie is op gezond en veilig drinkwater. Een keiharde stelling uit het betoog van Wensly Asadang, NDP volksvertegenwoordiger uit het district Brokopondo, afgelopen dinsdag in DNA.

Asadang is teleurgesteld dat de regering zich niet heeft gehouden aan haar belofte om in alle gebieden te Brokopondo schoon en veilig drinkwater aan te leggen. Het DNA lid weet tot op heden niet wat gemaakt heeft dat het drinkwater programma in zijn district geen voortgang meer heeft gevonden.

De snelle noodzaak van veilig drinkwater blijkt uit een opsomming van vele problemen die de parlementariër opsomde. Een van de serieuze gevaren ligt bij het onverantwoord kwikgebruik bij goudwinning. Hierdoor zijn vele oevers en kreken in Brokopondo ernstig vervuild geraakt. Als gevolg hiervan riskeren dorps bewoners die afhankelijk zijn van water uit de rivier, ernstige gezondheids problemen.

U hoorde Wensly Asadang, volksvertegenwoordiger uit Brokopondo voor van de Nationale Democratische Partij(NDP). Het lid vroeg de regering om het inlossen van een jarenlange belofte voor permanente watervoorziening voor alle gebieden in Brokopondo. Dit is tot nu toe uitgebleven, aldus Asadang.