Parlement wenst geen politieke insteek in controlemechanisme Anti-corruptiewet

De Corruptie Preventie Commissie wordt belast met de controle op publieke ambtsdragers. Het gaat hen ter verantwoording roepen als er verdachte veranderingen optreden in hun vermogen en bezittingen. Zoals de Anti-corruptiewet nu wordt behandeld, benoemd het staatshoofd de leden van de commissie die zijn voorgedragen door de minister van Justitie en Politie. De Nationale Assemblee is niet zo blij met deze vormgeving:

Carl Breeveld die corruptiebestrijding tot zijn stokpaardje heeft gemaakt, is blij dat de wet eindelijk wordt behandeld. De parlementariër onderkent dat corruptie overal in de wereld voorkomt. De bestrijding ervan is ook een complexe zaak. Dit mag volgens Breeveld echter geen reden zijn om onregelmatigheden in Suriname goed te praten:

Carl Breeveld, de DOE-fractieleider in het parlement, was dat afgelopen donderdag in het parlement. Naar zijn mening is de Anti-corruptiewet weliswaar niet voldoende om het fenomeen te bestrijden. Hij pleit dan ook voor onder meer een wet op de ombudsman, de wet openbaarheid van bestuur, wet op de Jaarrekening, aanpassing van de Comptabiliteitswet en versterking van controle-instituten, waaronder CLAD en Rekenkamer. De vergadering wordt op 10 januari voortgezet.