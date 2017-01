Parlement vraagt regering om informatie in kwestie-Alcoa

De Nationale Assemblee vraagt de regering van Suriname om informatie over de stand van zaken met betrekking tot Alcoa. Dit heeft de assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons via een schrijven gedaan, meldt Starnieuws. Het is niet de eerste keer dat hierom wordt gevraagd. In het parlement is er een Commissie Alcoa ingesteld. De volksvertegenwoordiging heeft diverse besluiten genomen rond de kwestie Suralco/Alcoa.

Zo moest de intentieverklaring die getekend was door de regering met de multinational, worden ingetrokken. Ook moest er een nieuwe onderhandelingscommissie worden benoemd. Alcoa heeft 3 januari internationaal medegedeeld de Suralco raffinaderij en bauxietmijn in Suriname, definitief te sluiten. De bedrijfsactiviteiten draaiden tegen het eind van 2016 al stationair. De Amerikaanse multinational zal echter blijven onderhandelen met de regering om te komen tot overeenkomsten om de ‘bauxietindustrie’ voor het land te handhaven en te ontwikkelen, staat in de eerder uitgegeven verklaring. (Starnieuws)