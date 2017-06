Paniek op San Carloplein in Turijn begon als grap

De paniek op het San Carloplein in Turijn tijdens de finale van de Champions League is waarschijnlijk veroorzaakt door jongens die een grap wilden uithalen. Een van de jongens droeg een rugzak en mogelijk heeft hij geroepen dat zij zelfmoordenaars waren. Op beelden is te zien hoe een jongen met een ontbloot bovenlijf in het publiek staat, van wie iedereen zo snel mogelijk weg probeert te komen. Zijn vriend lijkt door te krijgen dat de grap uit de hand loopt en trekt hem weg van het plein. Ruim 1500 mensen zijn in de chaos gewond geraakt. De afgelopen tijd waren er twee incidenten waarbij direct aan een aanslag werd gedacht. Zo gingen alle alarmbellen af na een explosie bij een postkantoor in Rome en bij een brand in een garage vlak achter het Vaticaan. In beide gevallen was geen sprake van terrorisme. Na de paniek in Turijn liggen er nog drie mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis, onder wie een jongen van 7 jaar. Hij is in de chaos op het San Carloplein onder de voet gelopen.