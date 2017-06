Paniek bij Notre Dame door aanvaller met hamer

Bij de Notre Dame in Parijs heeft een man met een hamer een politieagent op zijn hoofd geslagen. Een collega van de agent schoot de man neer. De aanvaller ligt in het ziekenhuis. Het lijkt erop dat hij alleen handelde. De man, die ook twee messen bij zich had, bedreigde eerst mensen op het plein voor de kathedraal met een hamer. Daarna viel hij de politieman aan. Daarbij zou hij hebben geroepen: “Dit is voor Syrië!” Over zijn identiteit is nog niets bekend. De antiterreureenheid van het Franse OM is een onderzoek begonnen. In de Franse hoofdstad zijn veel veiligheidsmaatregelen van kracht na de aanslagen door extremistische moslims van de laatste jaren.