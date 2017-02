Pakistan neemt bloedig wraak na aanslag van IS

Pakistan heeft bloedig wraak genomen voor de terroristische aanslag van donderdag op een soefi-heiligdom door IS. De legerleiding zegt dat als vergelding meer dan honderd terroristen zijn gedood en veel arrestaties zijn verricht. De aanslag in Pakistan kostte aan meer dan 80 mensen, onder wie ook veel kinderen, het leven. Pakistan ging de laatste vijf dagen al gebukt onder een reeks terreurdaden in het hele land. Een onafhankelijk veiligheidsinstituut in Islamabad noemt die aanslag een oorlogsverklaring aan de staat Pakistan. Op de regering wordt harde kritiek geleverd omdat het soefi-heiligdom kennelijk onbeschermd was. Soefi’s hadden om militaire bescherming van hun heiligdom gevraagd na een aanslag eerder deze week in Lahore. Analisten waarschuwen voor een verdere destabilisering van de regio door het opgelaaide geweld. Zij zeggen dat de autoriteiten ten onrechte hebben gedacht dat IS en de Taliban door het recente militaire offensief waren verzwakt.