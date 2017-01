RO-minister heeft geen bewijs verspilling, zoals aangekaart door parlementariër Rashied Doekhie

Het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) heeft vanaf vandaag een voorlopig nieuw bestuur. De beschikkingen zijn deze week door de Raad van Ministers (RvM) bekrachtigd. Het OWMCP van Nickerie is belast met de aanvoer van irrigatiewater vanuit het pompgemaal Wakay, dat nodig is voor de inliggende waterschappen. Dat zijn er in totaal 11.