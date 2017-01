Overlevenden gevonden zes dagen na crash helikopter in Venezuela

In Venezuela zijn zes dagen na een helikoptercrash diep in de Amazone meerdere overlevenden aangetroffen. Om hoeveel mensen het gaat, is onduidelijk. In totaal waren dertien mensen aan boord van het toestel. Volgens de Venezolaanse krant El Nacional zijn de overlevenden, allen militairen, donderdag gevonden door een reddingsteam. Aan boord van de helikopter waren ook burgers, maar onbekend is of zij nog leven.

Hoe de aangetroffen militairen er aan toe zijn, is ook niet bekend. Hun familieleden zijn op de hoogte gesteld en de overlevenden worden overgebracht naar de stad Puerto Ayacucho. De gouverneur van Liborio Guarulla laat op Twitter weten dat leden van de lokale Yecuana-stam de helikopter hebben gevonden. De minister van Defensie en de Venezolaanse president Nicolás Maduro lieten eerder deze week weten de zoektocht naar de gecrashte helikopter te intensiveren.