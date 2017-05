Overleg over opvolging Granman Saramaccaners 

De regering is intensief bezig met het oplossen van het geschil rondom de benoeming van een nieuwe granman der Saramaccaners. Na het overlijden granman Belfon Aboikoni in 2014, is er binnen de stam onenigheid ontstaan over wie Aboikoni moet opvolgen. Er is onlangs op het ministerie van Regionale Ontwikkeling overleg geweest tussen minister Edgar Dikan en districtscommissaris Armand Jurel van het ressort Boven-Suriname. Aan betrokkenen is gevraagd het hoofd koel te houden, zegt minister Dikan. De Matjawlo claimt van oudsher het granmanschap. Een andere groep die Albert Aboikoni ondersteunt, is het hier niet mee eens.