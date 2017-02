Overheid weet van smokkel’

Het beruchte drugsnetwerk ‘Suri-kartel’ lijkt weer springlevend. De omvang van de smokkel van cocaïne via en vanuit Suriname naar Europa is explosief gestegen.

Op 8 februari werd een partij van bijna 1000 kilo onderschept in de haven van Paramaribo. Nog nooit werd hier zo veel coke ontdekt. In de laatste twaalf maanden onderschepte de politie vier keer meer dan een paar jaar geleden.

“Deze massale smokkel kan alleen gebeuren door laksheid of met medeweten van de overheid. Het is een ongelooflijk zorgwekkende ontwikkeling”, zegt de oud-politiecommissaris van Paramaribo en parlementslid Krishna Mathoera in een interview met de Telegraaf.

Volgens haar kan Nederland veel meer doen om de smokkel via Suriname aan te pakken.

“Je kunt in Rotterdam wel op de coke jagen, maar als je de bron niet aanpakt, is het dweilen met kraan open.”