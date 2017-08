Overheid schoont leveranciersbestand op

De overheid gaat haar leveranciersbestand opschonen. Het Ministerie van Financiën gaat het proces van herregistraite coördineren. Dat schrijft het Nationaal Informatie Instituut in een persverklaring. Van belang voor de herregistratie is dat alle personen, bedrijven en/of diensten die eerder werk hebben verricht voor de overheid, zich bij het departement of het ministerie waar dat plaatsvond registreren. Hiervoor is naast het invullen van een registratieformulier nodig volgens Financiën, een KKF-uittreksel en een verklaring ‘Vrij van Belasting’ van de Belastingdienst. Na de registratie zal de nieuwe werkwijze die wordt gehanteerd worden gepresenteerd. Het formulier dat is ingevuld zal meer duidelijkheid geven in bedrijfsgegevens, om zo tot opschoning van het bestand te komen meldt het NII. Meer informatie is te vinden op de website van de overheid.